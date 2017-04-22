Боевики ОРДЛО угрожают увольнением за отказ бюджетников участвовать в "военных сборах" - разведка

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Террористы продолжают совершать преступления против населения ОРДЛО.

Боевики ОРДЛО продолжают использовать жителей оккупированного Донбасса в собственных целях vk/club_donbasskih

Боевикив принудительном порядке привлекают работников "бюджетных учреждений" оккупированной части Донбасса к сборам военнообязанных, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"За отказ от участия в сборах предусматривается наказание в виде дисциплинарного взыскания или увольнения. Во время сборов среди указанной категории лиц проводится активная агитационная работа по дальнейшей подготовке по конкретным военным специальностям на территории России", - говорится в сообщении ГУР.

Ранее в группе ИС сообщили, что среди боевиков террористических организаций ОРДЛО распространяются слухи о том, что до конца года ВСУ возьмут под свой контроль все оккупированные территории Донбасса и полностью уничтожат "ДНР" и "ЛНР".