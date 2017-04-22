Боевики ОРДЛО угрожают увольнением за отказ бюджетников участвовать в "военных сборах" - разведка

Террористы продолжают совершать преступления против населения ОРДЛО.
"За отказ от участия в сборах предусматривается наказание в виде дисциплинарного взыскания или увольнения. Во время сборов среди указанной категории лиц проводится активная агитационная работа по дальнейшей подготовке по конкретным военным специальностям на территории России", - говорится в сообщении ГУР.
Ранее в группе ИС сообщили, что среди боевиков террористических организаций ОРДЛО распространяются слухи о том, что до конца года ВСУ возьмут под свой контроль все оккупированные территории Донбасса и полностью уничтожат "ДНР" и "ЛНР".
ZN.UA