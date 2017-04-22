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Боевики ОРДЛО угрожают увольнением за отказ бюджетников участвовать в "военных сборах" - разведка

22 апреля в 14:02

Террористы продолжают совершать преступления против населения ОРДЛО.

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Боевики ОРДЛО продолжают использовать жителей оккупированного Донбасса в собственных целях
vk/club_donbasskih
Боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" в принудительном порядке привлекают работников "бюджетных учреждений" оккупированной части Донбасса к сборам военнообязанных, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"За отказ от участия в сборах предусматривается наказание в виде дисциплинарного взыскания или увольнения. Во время сборов среди указанной категории лиц проводится активная агитационная работа по дальнейшей подготовке по конкретным военным специальностям на территории России", - говорится в сообщении ГУР.

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Ранее в группе ИС сообщили, что среди боевиков террористических организаций ОРДЛО распространяются слухи о том, что до конца года ВСУ возьмут под свой контроль все оккупированные территории Донбасса и полностью уничтожат "ДНР" и "ЛНР".

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги сборы боевики ДНР Донбасс ЛНР
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