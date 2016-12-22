Боевики удерживают в тюрьмах ОРДЛО 109 украинских заложников — Грицак

Глава СБУ сообщил, что 492 человека считаются пропавшими без вести.

Глава СБУ Грицак заявил, что боевики ОРДЛО удерживают 109 украинских заложников Андрей Товстыженко, ZN.UA

В тюрьмах на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" содержатся 109 украинских заложников, заявил глава СБУ Василий Грицак.

"На сегодня мы имеем информацию о пребывании в тюрьмах террористов 109 наших ребят, еще 492 человека считаются пропавшими без вести. Повторюсь, процесс освобождения заложников продолжается постоянно. Мы готовы идти на уступки именно в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть заложников семьям", - сказал Грицак в интервью "Укринформу".



Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц, как акт гуманизма. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных. Соответствующий указ №561 глава государства подписал во вторник, 20 декабря. Имена помилованных не опубликованы. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске передала ОБСЕ списки из 684 пропавших без вести и 114 удерживаемых в заложниках граждан Украины. Среди тех, кого боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" незаконно лишили свободы, есть и военнослужащие, и гражданские лица.