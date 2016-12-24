Боевики трижды пытались атаковать украинские позиции в районе Светлодарской дуги

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В течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 – по населенному пункту.

На донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны позиции украинских военных в районе Красного Пахаря и Северного vk/club_donbasskih

Боевики российско-террористических формирований в пятницу, 23 декабря, на мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем многократно вели огонь по Широкиному, Лебединском, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино – из вооружения БМП, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вблизи Водяного боевики атаковали наши позиции, однако после открытия ответного огня отступили.

В штабе отметили,что на донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны позиции украинских военных в районе Красного Пахаря и Северного.

"Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое", - говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

В штабе добавили, что со 152-миллиметровой артиллерии оккупанты в очередной раз обстреляли Мироновку. Трижды боевики пытались атаковать позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.

На луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "ГРАД" попало Сизое. Из 152-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды – Новозвановку. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия – Троицкое, Новоалександровку, Желтое, Лобачеве и Станицу Луганскую.

В течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 – по населенному пункту.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".