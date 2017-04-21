Боевики стягивают технику и тяжелое вооружение к Донецку и Луганску - ИС

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Террористы свозят тяжелую бронетехнику, ствольную артиллерию, а также отмечается переброска подразделений РСЗО.

Террористы стягивают вооружение к Донецку и Луганску ДАН

Боевикипод "легендой" подготовки к "военному параду в честь Дня Победы" подтягивают технику и вооружение к оккупированным ими Донецку и Луганску, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он подчеркнул, что боевики свозят тяжелую бронетехнику, ствольную артиллерию (122-мм и 152-мм), а также отмечается переброска подразделений РСЗО.

"Обращает на себя внимание тот факт, что наряд сил и средств, выделенных для "парада", состоит преимущественно из сводных подразделений ("1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР"). Также стоит учесть, что до 9 мая остается весьма большой промежуток времени, и переброска сил и средств для "парада" начата очень рано", - написал Тымчук в Facebook.

Ранее в группе ИС сообщили, что среди боевиков террористических организаций ОРДЛО распространяются слухи о том, что до конца года ВСУ возьмут под свой контроль все оккупированные территории Донбасса и полностью уничтожат "ДНР" и "ЛНР".