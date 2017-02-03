Боевики стягивают подкрепление на донецком направлении - ИС

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Коллаборационисты перебрасывают живую силу и технику в район Старомихайловки, Стылы и Тельманова. На железнодорожную станцию "Иловайск" прибыли российские боеприпасы и снаряжение.

Оккупанты спешат укрепить собственные позиции в тылу РИА Новости

Боевики НВФ в зоне проведения антитеррористической операции, из-за чего вынуждены стягивать подкрепление, отмечает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, в район Старомихайловки через Лидиевку и Абакумово оккупанты перебрасывали маршевое пополнение – всего четыре "КамАза", два "Урала", один "ГАЗ-66", два "ЗиЛ-131" с живой силой, два МТ-ЛБ и две БМП-2. По словам координатора, всего переброшено не менее одной мотострелковой роты.

Усиление направлено также на приморское направление. В район Стылы и Тельманова проследовала колонна из шести грузовиков с живой силой и снаряжением, а также трех БТР-ов не уточненного типа.

Тымчук отмечает также перегруппировку войск оккупантов на левом фланге Стахановской группировки. В тыл участка Брянка – Калиново направлены четыре МТ-ЛБ, еще около десяти грузовиков – севернее, по направлению к Ирмино. На стык между Первомайском и Калиново оккупанты выдвинули свой усиленный мотострелковый взвод.

"На железнодорожную станцию "Иловайск" из Российской Федерации прибыл состав из десяти вагонов с боеприпасами, ЗИП и снаряжением, а также семь открытых площадок с техникой. На артиллерийский склад в районе пгт Лесное (Макеевка) прибыло три грузовика "Урал" с боекомплектом для РСЗО БМ-21 "Град"", - отмечается в сообщении.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированный обстрел Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отбили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло - и энергоснабжения города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".