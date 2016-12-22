Боевики ОРДЛО сорвали высылку соратника из России в Украину

Сепаратиста должны были депортировать из РФ по решению суда Чувашии, но члены так называемого "Союза добровольцев Донбасса" сняли его с поезда в Брянске.

Боевики "Союза добровольцев Донбасса" сорвали депортацию сепаратиста Слепцова в Украину

"ЛНР" Александра Слепцова, которого российские власти депортировали с территории РФ, представители так называемого "Союза добровольцев Донбасса" сняли с поезда практически перед самой границей с Украиной, сообщает "Остров" со ссылкой на сайт сепаратистов.

У ранее находившегося в России Слепцова, истек срок миграционной карты. После чего боевик отказался покидать территорию РФ добровольно, сославшись на материальные трудности. Он заявило том, что у него нет денег на билет. Слепцова препроводили в суд республики Чувашии, который постановил депортировать боевика в Украину.

Дома боевика за совершенные преступления ожидало наказание, поэтому "Союз добровольцев Донбасса" под руководством бывшего главаря "ДНР" Александра Бородая развернул активную деятельность, чтобы помешать исполнению решения суда и депортации "побратима".

Сепаратист был снят с поезда на станции "Брянск" - последней российской станции перед границей с Украиной, сообщают сепаратистские СМИ.

"Пограничники передали нашему представителю Александра. В настоящее время Слепцова определяют на ночлег, после чего привезут в Москву в штаб-квартиру СДД", - сообщается в одном из них.

При этом СМИ не сообщают, на каком основании проигнорировано решение суда.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

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