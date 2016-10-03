Боевики сорвали разведение сил в районе Петровского

С начала суток в зоне АТО было зафиксировано 15 вооруженных провокаций террористов.

Террористы игнорируют Минские договоренности и рамочное решение о разведении сил Настя Станко/Twitter

В понедельник, 3 октября, боевики российско-террористических формирований обстреляли из гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия военнослужащих ВСУ во время ихДонецкой области.

Обстрел произошел около 16:00, его зафиксировали также представители ОБСЕ, которые находились в зоне отведения сил. В результате обстрела никто не пострадал, но в связи с провокацией, украинские бойцы были вынуждены приостановить отвод сил и средств от Петровского, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме того, в зоне проведения антитеррористической операции с начала суток было зафиксировано 15 вооруженных провокаций террористов.

По Широкино и Богдановке на мариупольском направлении оккупанты открывали огонь из гранатометов. В районе Паловополя, Широкино, Старогнатовки и Богдановки были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.

По авдеевской промзоне на донецком направлении террористы били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По украинским позициям под Новоалександровкой и Попасной противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".