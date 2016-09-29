Боевики сорвали переговоры контактной группы по разведению сил в Донбассе

Украинская сторона настаивает на проведении заседания группы в формате видеоуонференции до встречи в Минске.

Боевики "ДНР" отказались обсуждать разведение сил и средств в Донбассе Пресс-центр АТО/Facebook

Боевики террористической группировки "ДНР" сорвали заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию, запланированное на пятницу, 30 сентября.

Темой переговоров в формате видеокнфоеренции должна была стать имплементация Рамочного решения о разведении сил и средств в Донбассе, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook вечером в четверг, 29 сентября.

"Скайп-встреча не состоится в связи с отказом представителя ОРДО. Напомню: пункт №5 рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств предусматривает возможность проведения встречи в режиме видеоконференции с целью немедленного прекращения нарушения настоящего Рамочного решения", – пояснила Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы сообщила, что если видеоконференция не состоится до 5 октября, то украинская сторона будет вынуждена поднять на переговорах в Минске вопрос о систематическом нарушении режима тишины боевиками как ключевой.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.