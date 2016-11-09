Боевики сорвали очередную попытку разведения сторон возле Станицы Луганской – Муженко

Глава генштаба ВСУ рассказал представителям США, Великобритании, Канады и Литвы о ситуации в АТО.

Террористы продолжают обстрелы украинских позиций в районе Станицы Луганской Радіо Свобода

Процесс разведения сил сторон конфликта возле Станицы Луганской в очередной раз сорвался из-за обстрелов боевиками украинских позиций, сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, об этом глава Генштаба ВСУ заявил на рабочей встрече со стратегическими советниками из США, Великобритании, Канады и Литовской республики 8 ноября.

"К сожалению, из-за регулярных нарушений российско-оккупационными войсками режима "тишины" мы так и не смогли перейти к практическому этапу разведения войск в районе населенного пункта Станица Луганская", – заявил Муженко.

Глава Генштаба также проинформировал советников о ситуации в АТО и ответил на вопросы о перспективах реализации рамочного решения Трехсторонней контактной группы по поводу отведения войск на предварительно определенных участках.

Напомним, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская и Золотое, а также Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его реализации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".

7 октября представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сообщил о завершении синхронного разведения сторон возле Петровского. Он также отметил, что за время работы над участками по разведению у Золотого и Петровского, а это почти месяц, здесь не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий.

Вместе с тем, разведение сторон конфликта возле Станицы Луганской уже несколько раз срывалось из-за обстрелов боевиков.