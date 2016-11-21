Боевики снизили количество обстрелов на всех направлениях

На мариупольском направлении противник обстреливал позиции АТО из вооружения танков, БМП и 82 миллиметровых минометов.
На мариупольском - из вооружения танков, БМП, 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска вели огонь по Красногоровке. "Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новотроицкому и Водяному", - говорится в сводке по состоянию на 6.00 понедельника.
На донецком направлении боевики из минометов и гранатометов обстреляли Луганское и Авдеевку.
На луганском направлении из тех же видов вооружения - Макарово, Желтое, Крымское и Трехизбенку.
"В общем зафиксировано 15 обстрелов наших позиций", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA