Боевики снизили количество обстрелов на всех направлениях

На мариупольском направлении противник обстреливал позиции АТО из вооружения танков, БМП и 82 миллиметровых минометов.

Зафиксировано 15 обстрелов боевиками позиций сил АТО Facebook/Gennadiy Dubovoy

За прошедшие сутки боевики несколько уменьшили количество обстрелов на всех направлениях и в целом зафиксировано 15 случаев открытия огня по позициям ВСУ в Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба АТО в понедельник утром, 21 ноября.

На мариупольском - из вооружения танков, БМП, 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска вели огонь по Красногоровке. "Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новотроицкому и Водяному", - говорится в сводке по состоянию на 6.00 понедельника.

На донецком направлении боевики из минометов и гранатометов обстреляли Луганское и Авдеевку.

На луганском направлении из тех же видов вооружения - Макарово, Желтое, Крымское и Трехизбенку.

"В общем зафиксировано 15 обстрелов наших позиций", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.