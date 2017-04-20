Боевики пытаются вытеснить ВСУ из Широкино – штаб АТО

Боевики используют для обстрелов украинских позиций СПГ, РПГ, минометы и БМП.

Обстрелы украинских позиций в Широкино не прекращаются Пресс-центр АТО/Facebook

Силыв Широкино подвергаются обстрелам со стороны боевиков, которые пытаются вытеснить украинские подразделения из населенного пункта, сообщили в штабе АТО.

Согласно сообщению пресс-центра штаба в Facebook, командир действующего на линии разграничения отделения морской пехоты констатировал фактическое отсутствие перемирия в Широкино: кроме стрелкового оружия боевики используют для обстрелов СПГ, РПГ, минометы и БМП. Противник использует оружие всех калибров, что есть в его распоряжении, вплоть да САУ.

Отмечается, что обстрелам также подвергается и само село Широкино, которое уже и так практически уничтожено.

"Ситуация в Широкино остается стабильно напряженной. Боевики пытаются вытеснить наши подразделения из поселка, но украинские морские пехотинцы успешно отражают все нападения врага", – говорится в сообщении.

Напомним, российско-террористические войска в течение минувших суток, 19 апреля, 18 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, но украинские военные строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали.