Боевики продолжают провокационные обстрелы украинских позиций в АТО

За минувшие сутки ранены четверо украинских военнослужащих.

За прошлые сутки ранены четверо украинских военных Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки боевики 55 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО. Четверо украинских военнослужащих получили ранения.

На мариупольском направлении, возле Павлополя боевики стреляли из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия. Возле Марьинки боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов. Украинские позиции возле Гнутового боевики обстреливали из минометов калибра 82-мм, гранатометов, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия. По позициям у Красногоровки боевики использовали 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров, а против позиций у Водяного они применили вооружение БМП, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По украинским позициям возле Талаковки и Широкиного боевики стреляли из гранатометов различных систем враг, а по позициям возле Новотроицкого –из пулеметов крупных калибров. В районе Павлополя действовали снайперы боевиков.

На донецком направлении, украинские позиции возле Луганского обстреливали из минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Возле Авдеевки боевики использовали минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы крупных калибров и стрелковое оружие. Украинские позиции возле Верхнеторецького боевики обстреляли из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по позициям возле Новгородского, Майорская, Зайцевого и шахты "Бутовка" – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На луганском направлении, украинские позиции возле Новозвановки обстреливали из автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. Возле населенных пунктов Валуйськое, Крымское, Малиновое, станица Луганская боевики применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.