Боевики применили против сил АТО в районе Марьинки бронетехнику

Враг сосредоточил большую часть обстрелов на Мариупольском направлении.
По информации штаба, 15 обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении.
Отмечается, что враг активно использует запрещенное тяжелое вооружение. Так, из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм противник обстреливал позиции АТО в районах Широкино, Лебединского, Водяного и Павлополя.
Позиции сил АТО в Талаковке также обстреливались врагом из минометов калибра 120 мм, а в Марьинке и Красногоровке оккупанты вели огонь из вооружения танка, БМП и минометов.
На Луганском направлении террористы нарушили "режим тишины" 5 раз, в частности –в направлении Новоалександровки, с использованием гранатометов разных систем.
На Донецком направлении противник предпринял всего один обстрел: в районе Авдеевки противник использовал пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.
Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.ZN.UA