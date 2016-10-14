Боевики применили против сил АТО в районе Марьинки бронетехнику

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Враг сосредоточил большую часть обстрелов на Мариупольском направлении.

Сегодня боевики обстреляли позиции ВСУ в Донбассе 21 раз Госпогранслужба Украины

С полуночи до 18:00 14 августа, российско-террористические войска на Востоке Украины нарушили режим прекращения огня 21 раз, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации штаба, 15 обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении.

Отмечается, что враг активно использует запрещенное тяжелое вооружение. Так, из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм противник обстреливал позиции АТО в районах Широкино, Лебединского, Водяного и Павлополя.

Позиции сил АТО в Талаковке также обстреливались врагом из минометов калибра 120 мм, а в Марьинке и Красногоровке оккупанты вели огонь из вооружения танка, БМП и минометов.

На Луганском направлении террористы нарушили "режим тишины" 5 раз, в частности –в направлении Новоалександровки, с использованием гранатометов разных систем.

На Донецком направлении противник предпринял всего один обстрел: в районе Авдеевки противник использовал пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.