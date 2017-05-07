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Боевики применили под Авдеевкой танк и минометы, силы АТО открыли ответный огонь – штаб

7 мая в 09:32

За минувшие сутки ранения в АТО получили пятеро украинских военнослужащих.

Авдеевка1 Донбасс1 АТО1
Террористы используют под Авдеевкой запрещенное "Минском" оружие
Сайт СНБО
За последние сутки, с 6 на 7 мая, боевики 45 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО в Донбассе. Ранения получили пятеро украинских военнослужащих.

Согласно сообшению пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении террористы использовали минометы калибров 82 и 120 мм, танк, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие для обстрела украинских позиций под Авдеевкой. Из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник обстреливал защитников Луганского. Из 82 мм минометов, гранатометов и пулеметов обстреливали позиции сил АТО возле Верхнеторецкого.

Возле Песков боевики использовали БМП, гранатометы и пулеметы; возле шахты "Бутовка", Майорска, Каменки и Зайцево враг применял гранатометы и пулеметы. Возле Зайцево, Опытного и Песков также действовали снайперы противника.

На приморском направлении террористы обстреливали украинские позиции возле Широкино из 120 мм минометов, вооружения БМП и БТР и стрелкового оружия. Из 82 мм минометов, гранатометов и  крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам ВСУ у Павлополя, а из вооружения БТР, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия – по украинским позициям возле Водяного. Из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов враг обстреливал защитников Красногоровки и Марьинки. Из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия – по позициям сил АТО возле Гнутово.

Террористы применили пулеметы возле Чермалыка, в то время как в районе Водяного также действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении противник обстреливал позиции ВСУ возле Крымского, используя 120 мм минометы, БМП, ПТРК и пулеметы. Опорные пункты сил АТО возле Новозвановки и Новоалександровки боевики обстреливали из 120 мм минометов и пулеметов. Из противотанковых гранатометов враг обстреливал украинские позиции возле Троицкого, а из стрелкового оружия и автоматических гранатометов – опорные пункты возле станицы Луганской.

Отмечается, что для того, чтобы подавить огневую активность противника по позициям ВСУ возле Авдеевки, силы АТО открывали ответный огонь из автоматических гранатометов.

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО обстрел боевики
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