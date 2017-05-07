Боевики применили под Авдеевкой танк и минометы, силы АТО открыли ответный огонь – штаб

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За минувшие сутки ранения в АТО получили пятеро украинских военнослужащих.

Террористы используют под Авдеевкой запрещенное "Минском" оружие Сайт СНБО

За последние сутки, с 6 на 7 мая, боевики 45 раз открывали огонь по опорным пунктам силв Донбассе. Ранения получили пятеро украинских военнослужащих.

Согласно сообшению пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении террористы использовали минометы калибров 82 и 120 мм, танк, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие для обстрела украинских позиций под Авдеевкой. Из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник обстреливал защитников Луганского. Из 82 мм минометов, гранатометов и пулеметов обстреливали позиции сил АТО возле Верхнеторецкого.

Возле Песков боевики использовали БМП, гранатометы и пулеметы; возле шахты "Бутовка", Майорска, Каменки и Зайцево враг применял гранатометы и пулеметы. Возле Зайцево, Опытного и Песков также действовали снайперы противника.

На приморском направлении террористы обстреливали украинские позиции возле Широкино из 120 мм минометов, вооружения БМП и БТР и стрелкового оружия. Из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам ВСУ у Павлополя, а из вооружения БТР, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия – по украинским позициям возле Водяного. Из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов враг обстреливал защитников Красногоровки и Марьинки. Из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия – по позициям сил АТО возле Гнутово.

Террористы применили пулеметы возле Чермалыка, в то время как в районе Водяного также действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении противник обстреливал позиции ВСУ возле Крымского, используя 120 мм минометы, БМП, ПТРК и пулеметы. Опорные пункты сил АТО возле Новозвановки и Новоалександровки боевики обстреливали из 120 мм минометов и пулеметов. Из противотанковых гранатометов враг обстреливал украинские позиции возле Троицкого, а из стрелкового оружия и автоматических гранатометов – опорные пункты возле станицы Луганской.

Отмечается, что для того, чтобы подавить огневую активность противника по позициям ВСУ возле Авдеевки, силы АТО открывали ответный огонь из автоматических гранатометов.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.