Боевики применили минометы и бронетехнику на Луганщине

По украинским позициям на мариупольском направлении террористы били из гранатометов и минометов.

На донецком направлении сегодня было тихо Полк "Азов"/Facebook

В среду, 5 октября, боевики российско-террористических формирований 13 раз нарушили режим тишины в зоне проведения, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов и бронетехники, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Марьинке, Широкино, Водяному, Чермалыку и Старогнатовке на мариупольском направлении оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Гнутово и Широкино была зафиксирована активность снайпера противника, а Старанчук боевики обстреляли из 82-мм минометов.

Трехизбенку и Новозвановку на Луганщине наемники обстреливали из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. По Новоалександровке и балке Крутенькой террористы били из минометов калибра 120 миллиметров. В районе балки Кошарной боевики применили танк.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.