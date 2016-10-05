Боевики применили минометы и бронетехнику на Луганщине

По украинским позициям на мариупольском направлении террористы били из гранатометов и минометов.
По Марьинке, Широкино, Водяному, Чермалыку и Старогнатовке на мариупольском направлении оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Гнутово и Широкино была зафиксирована активность снайпера противника, а Старанчук боевики обстреляли из 82-мм минометов.
Трехизбенку и Новозвановку на Луганщине наемники обстреливали из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. По Новоалександровке и балке Крутенькой террористы били из минометов калибра 120 миллиметров. В районе балки Кошарной боевики применили танк.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.
Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.ZN.UA