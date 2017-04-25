Боевики применили "Грады", бронетехнику и зенитные установки на мариупольском направлении

Украинские военные контролируют ситуацию и не открывают огонь в ответ на провокации врага.

Террористы в Донбассе снова взялись за "Грады" Воронежский городской портал

Российско-террористические войска в течение миувших суток, 24 апреля, 21 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются. Военнослужащие сил АТО контролируют ситуацию и строго придерживаются режима "тишины".

Центром огневого противостояния вновь стало мариупольское направление. Здесь огнем из переносной реактивной установки "Град-П" и вооружения БМП боевики накрыли опорные пункты морских пехотинцев неподалеку Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли Марьинку. В Красногоровке оккупанты применяли противотанковые гранатометы, а в Водяном – вооружение БМП и пулеметы крупных калибров. Морские пехотинцы рядом с Гнутовым попали под обстрел из стрелкового оружия. В Марьинке работали вражеские снайперы.

На донецком направлении оккупанты открывали огонь по Авдеевке и Верхнеторецкому из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Опорные пункты украинских военных в Троицком и Песках попали под вражеский огонь противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском направлении боевики осуществляли провокационные обстрелы из стрелкового оружия бойцов ВСУ в Новоалександровке.

Напомним, накануне боевики девять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".