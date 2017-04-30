Боевики применили артиллерию и минометы на луганском направлении

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В результате обстрелов погибли двое украинских военных, еще четверо бойцов получили ранения.

Боевики в Донбассе снова активно применяют тяжелое вооружение vk.com/strelkov_info

В ряде случаев, когда возникала непосредственная угроза жизни, украинские военные открывали огонь в ответ.

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 29 апреля, 54 раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются.

На мариупольском направлении боевики накрыли огнем из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов Красногоровку. Из минометов калибра 120 мм и гранатометов они обстреливали опорные пункты украинских военных в районе Новотроицкого. Позиции бойцов ВСУ вблизи Березового попали под минометный огонь калибра 82 мм, а в районе Гнутово – под обстрел из автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП, противотанковые гранатометы и пулеметы крупных калибров оккупанты применяли под Водяным и Марьинкой, а стрелковое оружие – рядом с Широкино. Из вооружения БТР и гранатометов террористы стреляли по опорным пунктам сил АТО под Чермалыком, а из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров - по морским пехотинцам вблизи Павлополя.

На донецком направлении оккупанты из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по Авдеевке. Защитников Верхнеторецкого боевики обстреливали из гранатометов и минометов калибра 82 мм, а защитников шахты "Бутовка" – из крупнокалиберных пулеметов. Позиции украинских военных в районе населенного пункта Зайцево попали под огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи шахты "Бутовка" и Авдеевки работали вражеские снайперы.

На луганском направлении боевики использовали артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы для обстрела позиций бойцов ВСУ вблизи Новотошковского. По опорным пунктам сил АТО под Крымским боевики стреляли из артиллерии калибра 122 мм, гранатометов и минометов калибра 82 мм. По защитникам Старого Айдара террористы били из минометов калибра 120 мм, а по защитникам Новоалександровки – из противотанкового ракетного комплекса. Гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров оккупанты использовали под Новозвановкой. Под обстрел пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия попали позиции украинских военных в Желтом.

Напомним, накануне боевики 31 раз обстреляли бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы в течение дня активно применяли минометы и зенитные установки.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".