Боевики предприняли еще две попытки штурма позиций ВСУ на Светлодарской дуге – Минобороны

Террористы продолжают попытки оттеснить силы АТО на Донецком направлении.

Украинские бойцы успешно отражают атаки противника на Светлодарской дуге Андрей Проць, ZN.UA

Российко-террористические войска дважды пытались атаковать позиции ВСУ в районеутром 22 декабря, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Так, с 09:00 до 09:45 террористические группировки численностью до одного взвода осуществили попытку выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно осуществил попытку штурма", – отмечается в сообщении ведомства.

В Минобороны указали, что после провала противник был вынужден отступить. В ходе боевого столкновения, силы АТО сумели избежать потерь, потери среди боевиков уточняются.

Ранее спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что в течение минувших суток, 21 декабря, на Светлодарской дуге в результате боевых действий получили ранения одиннадцать украинских военнослужащих.

18 декабря бойцы ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Светлодарской дуге. Потери сил АТО составили пять человек убитыми и шесть человек раненными. По данным разведки, противник потерял 20 человек убитыми и 30 раненными. Двухчасовому бою предшествовал артиллерийский обстрел украинских позиций.

К вечеру 18 декабря интенсивность обстрелов усилилась. В Областную клинической больницу им. Мечникова в Днепре были доставлены еще 26 раненных. При этом четырех военных не могли вывезти с позиций из-за плотного артиллерийского огня.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал потери украинских военных на Светлодарской дуге "самыми тяжелыми за последние пять месяцев".