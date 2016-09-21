Боевики потребовали освободить более 600 преступников в обмен на 45 заложников

Террористы отказываются допускать представителей Международного комитета Красного Креста к заложникам в ОРДЛО.

Террористы продолжают шантажировать Украину

Боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" требуют от Украины освободить более 600 человек, задержанных и осужденных за совершение тяжких преступлений, в обмен на освобождение 45 украинских граждан, которых удерживают вв оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Другая сторона настаивает, что у них содержится лишь 45 пленников, и требует освободить более 600 лиц, задержанных за тяжкие преступления. Среди них есть те, кто не имеют никакого отношения к Минскому процессу и к конфликту в Донбассе, в частности, задержанные за подготовку терактов в Одессе и Харькове", – сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко на своей странице в Facebook вечером в среду, 21 сентября.

Кроме того, по словам Геращенко, в среду в Минске не удалось достичь прогресса в вопросе допуска представителей Международного комитета Красного Креста на оккупированные территории, в частности, в места содержания заложников.

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что боевики настаивают на освобождении 618 человек "захваченных в ходе конфликта в Донбассе", а также выразил надежду, что украинская сторона согласиться с этим предложением.

Ранее в МИД Украины сообщили, что на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.

Напомним, 30 августа Геращенко сообщила, что Украина считает пропавшими без вести в Донбассе 498 своих граждан, 347 из которых – гражданские лица, в том числе, медики и волонтеры.