Боевики подтвердили информацию о 57 заложниках, но договориться об освобождении не удалось — Геращенко

Боевики требуют освободить более 730 человек, которые совершили преступления против Украины.

Геращенко сообщила, что боевики требуют освободить убийц и тех, кто не имеет отношения к конфликту в Донбассе Василий Артюшенко, ZN.UA

Боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" подтвердили удержание 57 украинских заложников, но пока что нет компромисса по предложениям украинской стороны относительно их освобождения, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Украинская сторона сделала конкретное предложение для освобождения нескольких тяжелобольных и пожилых людей, в частности, религиоведа и историка Козловского( год удерживается в тюрьме), у него значительно ухудшилось здоровье. К сожалению, получили категорический отказ от представителей ОРДЛО ", - написала Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что боевики требуют освободить более 730 человек, которые совершили преступления против Украины, в том числе тяжелые. Она подчеркнула, что в этом списке есть убийцы и те, кто не имеет никакого отношения к конфликту в Донбассе, зато причастны к терактам в Одессе или Харькове.

"Мы не теряем надежды найти компромисс, не опускаем руки, работаем не только во время работы минских групп , но и между заседаниями. Делаем все, чтобы были хорошие новости для семей заложников", - добавила Геращенко.

Ранее украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске передала ОБСЕ списки из 684 пропавших без вести и 114 удерживаемых в заложниках граждан Украины. Среди тех, кого боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" незаконно лишили свободы, есть и военнослужащие, и гражданские лица.