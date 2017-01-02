Боевики почти 40 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Трое наших военнослужащих получили ранения.

Из 120-мм минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное vk/club_donbasskih

За прошедшие сутки в штабе АТО зафиксировали 38 обстрелов со стороны боевиков на линии разграничения, сообщил пресс-центр штаба АТО в понедельник, 2 января.

"1 января трое наших военнослужащих получили ранения", - сообщили в понедельник сутра военные.

На мариупольском направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82-мм минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке и Новотроицкому.

На донецком направлении с тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На луганском направлении оккупанты вели огонь по нашим позициям с гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - у Сизого.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".