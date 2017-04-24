Боевики передали ОБСЕ тело погибшего наблюдателя

Тело передано сотрудникам СММ на подконтрольную Украине территорию.

Боевики отдали тело погибшего наблюдателя ОБСЕ ntv.ru

Террористы "ЛНР" передали тело погибшего наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сотрудникам СММ на подконтрольную Украине территорию.

"Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне", - сообщил "уполномоченный представитель ЛНР" на минских переговорах Владислав Дейнего, пишет "ТАСС" со ссылкой на информресурсы сепаратистов.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.