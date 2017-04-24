Боевики передали ОБСЕ тело погибшего наблюдателя

Тело передано сотрудникам СММ на подконтрольную Украине территорию.
"Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне", - сообщил "уполномоченный представитель ЛНР" на минских переговорах Владислав Дейнего, пишет "ТАСС" со ссылкой на информресурсы сепаратистов.
Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.
Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.
В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.ТАСС