Топ Новости
<
>

Боевики передали ОБСЕ тело погибшего наблюдателя

24 апреля в 09:16

Тело передано сотрудникам СММ на подконтрольную Украине территорию.

Автомобиль ОБСЕ сгорел
Боевики отдали тело погибшего наблюдателя ОБСЕ
ntv.ru
Террористы "ЛНР" передали тело погибшего наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сотрудникам СММ на подконтрольную Украине территорию.

"Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне", - сообщил "уполномоченный представитель ЛНР" на минских переговорах Владислав Дейнего, пишет "ТАСС" со ссылкой на информресурсы сепаратистов. 

Читайте также: ОБСЕ начала расследование гибели своего сотрудника в Луганской области

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.

По материалам: ТАСС
Читайте также
Тэги Украина тело наблюдатель ОБСЕ ЛНР
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.73
EUR 28.60
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...