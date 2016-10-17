Боевики перебрасывают в Донецк бронетехнику — ИС

Зафиксирована переброска не менее 10 единиц техники, в основном - БМП-2 и МТ-ЛБ.

Командование российско-террористических войск перебрасывает усиление в Петровский район Донецка uamedia.net

Российско-террористические войска перебрасывают бронетехнику и личный состав на свои позиции в Петровский район Донецка и в поселок Александровка, которые находятся в непосредственной близости от поселка Маринка, контролируемого ВСУ.

"Командование российско-террористических войск перебрасывает усиление в Петровский район Донецка и на участок южнее (Александровка). Зафиксирована переброска бронетехники (всего не менее 10 единиц, в основном БМП-2 и МТ-ЛБ). Со стороны стрелкового клуба "Артемида" прибыло 2 Камаза, 3 Урала и 3 ЗиЛ-131 с живой силой и боеприпасами", - сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем не менее, накануне, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского.