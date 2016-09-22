Боевики открывали огонь по Зайцево из миномета 120-го калибра

На донецком направлении враг пять раз обстрелял позиции сил АТО, на мариупольском – восемь, а на луганском – зафиксирован один обстрел.
Так, на донецком направлении зафиксировано пять обстрелов. Оккупанты вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки. Кроме того, по Зайцево враг открывал огонь из миномета 120-го калибра.
На мариупольском направлении зафиксировано восемь нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Старогнатовка и Новотроицкого - боевики вели беспокойный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На луганском направлении зафиксировано один обстрел: противник предпринял вооруженной провокации в районе Новоалександровки, где вел огонь из стрелкового оружия.
В зоне проведения АТО за прошедшие сутки, пролет БПЛА не зафиксировано.
Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.ZN.UA