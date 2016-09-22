Боевики открывали огонь по Зайцево из миномета 120-го калибра

На донецком направлении враг пять раз обстрелял позиции сил АТО, на мариупольском – восемь, а на луганском – зафиксирован один обстрел.

Противник предпринял вооруженной провокации в районе Новоалександровки Госпогранслужба Украины

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 14 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, сообщает в четверг, 22 сентября, пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении зафиксировано пять обстрелов. Оккупанты вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки. Кроме того, по Зайцево враг открывал огонь из миномета 120-го калибра.

На мариупольском направлении зафиксировано восемь нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Старогнатовка и Новотроицкого - боевики вели беспокойный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении зафиксировано один обстрел: противник предпринял вооруженной провокации в районе Новоалександровки, где вел огонь из стрелкового оружия.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки, пролет БПЛА не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.