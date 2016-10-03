Боевики открывали огонь по Зайцево и Авдеевки из минометов 120-го и 82-го калибра

У Авдеевки противник обстрелял украинских защитников из танка.

У Авдеевки противник обстрелял украинских защитников из танка Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки боевики 48 раз открывали огонь по позициям украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО в понедельник утром, 3 октября.

Наибольшую активность боевики проявили на мариупольском направлении, зафиксировано 20 обстрелов в районе Павлополья, Водяного, Широкино. Использовались гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Павлополь попал под огонь снайпера, а в Широкино украинских защитников обстреляли из БМП.

На луганском направлении "режим тишины" нарушали 16 раз. В районе Станицы Луганской были зафиксированы обстрелы из гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия. Крымское, Новоалександровку и Новозвановку боевики обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, кроме того по позициям ВСУ у Крымского и Новоалександровки незаконные вооруженные формирования открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Также сообщается, что зафиксировано 12 обстрелов на донецком направлении. Украинских военных обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки, Новгородского, Верхнеторецка, Каменки и Зайцево.

По Зайцево и Авдеевке враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а из ствольной артиллерии 152-го калибра - по Зайцево. У Авдеевки противник обстрелял украинских защитников из танка, а по Верхнеторецкому вел огонь снайпер.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.