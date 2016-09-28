Боевики открывали огонь по Талаковке из БМП, по Авдеевке – из минометов 82-го и 120-го калибра

Самая большая активность боевиков зафиксирована на мариупольском направлении.

В районе Марьинки, Водяного, Широкиного, Талаковки и Павлополья боевики вели огонь из стрелкового оружия и пулеметов Facebook/Ден Леви

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз нарушали "режим тишины" и открывали огонь по позициям украинских военных, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Основная часть активности боевиков пришлась на мариупольское направление, где зафиксировано 23 нарушения "режима тишины". В районе Марьинки, Водяного, Широкиного, Талаковки и Павлополья боевики вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. "Кроме того, по Широкиному вел огонь снайпер, а по Талаковке боевики открывали огонь их БМП", - говорится в сообщении.

На луганском направлении зафиксировано шесть случаев обстрелов боевиками украинских позиций: боевики обстреливали их стрелкового оружия и гранатометов окрестности Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской.

На донецком направлении боевики шесть раз нарушили "режим тишины": по Авдеевке велся огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, работал снайпер боевиков.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".