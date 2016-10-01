Боевики открыли артиллерийский огонь по Авдеевке – штаб АТО

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За минувшие сутки зафиксировано 34 случая нарушения "режима тишины".

Боевики продолжают нарушать тишину Госпогранслужба Украины

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 34 раза открывали огонь по позициям украинских защитников, сообщает утром в субботу, 1 октября, пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации в районе Новоалександровки и Новозвановки, где применял стрелковое оружие и пулеметы. Кроме того, по Новоалександровке вел огонь снайпер, а по Станице Луганской огонь открывали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении зафиксировано 10 обстрелов. Противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Марьинки, использовав при этом стрелковое оружие, а в районе Богдановка боевики открывали огонь из гранатометов.

На донецком направлении зафиксировано 16 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецком и зайцев. Также по Авдеевке враг открывал огонь из артиллерии 122-го калибра, по Верхнеторецкому и Авдеевке оккупанты стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки зафиксирован пролет 4 "беспилотников".

Как сообщалось, противник использует перемирие и для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.