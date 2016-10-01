Боевики открыли артиллерийский огонь по Авдеевке – штаб АТО

За минувшие сутки зафиксировано 34 случая нарушения "режима тишины".
Так, на луганском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации в районе Новоалександровки и Новозвановки, где применял стрелковое оружие и пулеметы. Кроме того, по Новоалександровке вел огонь снайпер, а по Станице Луганской огонь открывали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
На мариупольском направлении зафиксировано 10 обстрелов. Противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Марьинки, использовав при этом стрелковое оружие, а в районе Богдановка боевики открывали огонь из гранатометов.
На донецком направлении зафиксировано 16 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецком и зайцев. Также по Авдеевке враг открывал огонь из артиллерии 122-го калибра, по Верхнеторецкому и Авдеевке оккупанты стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра.
В зоне проведения АТО за прошедшие сутки зафиксирован пролет 4 "беспилотников".
Как сообщалось, противник использует перемирие и для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.ZN.UA