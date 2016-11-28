Боевики ОРЛО сорвали процесс разведения сил в районе Станицы Луганской – СЦКК

СЦКК безотлагательно проинформировал специальную мониторинговую миссию ОБСЕ относительно обстрелов.

Руководство ОРЛО в очередной раз пренебрегает договоренностями Радіо Свобода

Боевики отдельных районов Луганской области (ОРЛО) осуществляют откровенные провокации и срывают процесс разведения сил в районе Станицы Луганской, сообщает пресс-центр штаба АТО в понедельник, 28 ноября.

"Очередная попытка отсчета суток тишины с целью разведения сил и средств в районе Станицы Луганской снова сорвана вооруженными формированиями ОРЛО", - говорится в сообщении.

Так, вечером 27 ноября наблюдателями украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировано очередные обстрелы вооруженными формированиями ОРЛО участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. "По позициям подразделений Вооруженных Сил Украины были применены стрелковое оружие и гранатометы", - уточнили в пресс-центре.

Согласно информации, СЦКК безотлагательно проинформировал специальную мониторинговую миссию ОБСЕ относительно обстрелов. 28 ноября планируется осуществить фотофиксацию последствий этих обстрелов.

Разведения сил и средств на данном участке получило широкое общественно-политический резонанс, было предметом обсуждений на встречах в Минске и Берлине, отмечают в штабе. При этом, несмотря на готовность украинской стороны завершить выполнение Рамочного решения Трехсторонней контактной группы, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не происходит из-за постоянных обстрелов (после подписания Рамочного решения 21 сентября 2016 их зафиксировано уже 59).

После обстрела 18 ноября этого года украинская сторона официально заявляла, что готова 26 ноября осуществить разведения сил и средств, однако, уже вечером 24 ноября позиции ВС Украины в этом районе снова были обстреляны. Обстрел 27 ноября снова откладывает разведения сил и средств.

"Указанное свидетельствует, что руководство ОРЛО в очередной раз пренебрегает договоренностями и Рамочным решением ТКГ и осуществляет откровенные провокации, чтобы сорвать процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской", - подчеркивается в сообщении.

Ранее во исполнение рамочного решения Трехсторонней контактной группы, 1 октября состоялось разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое, а 7 октября - в районе Петровского.

Напомним, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская и Золотое, а также Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его реализации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".

7 октября представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сообщил о завершении синхронного разведения сторон возле Петровского. Он также отметил, что за время работы над участками по разведению у Золотого и Петровского, а это почти месяц, здесь не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий.

Вместе с тем, разведение сторон конфликта возле Станицы Луганской уже несколько раз срывалось из-за обстрелов боевиков.