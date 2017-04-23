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Боевики ОРЛО опубликовали видео с места подрыва автомобиля ОБСЕ

23 апреля в 20:54

В "народной милиции ЛНР" признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

Автомобиль ОБСЕ сгорел
Автомобиль ОБСЕ подорвался на мине и полностью сгорел
Скриншот Youtube
Боевики террористической организации "ЛНР" обнародовали видео, сделанное на месте подрыва патрульного автомобиля мониторинговой миссии ОБСЕ в районе оккупированного села Пришиб.

Видео обнародовано на канале так называемой "народной милиции ЛНР". В описании к нему сказано, что автомобиль подорвался на противотанковой мине, в то время как ранее боевики обвиняли Вооруженные силы Украины в обстреле патруля из минометов.

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Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва один наблюдатель погиб, двое с ранениями были доставлены в больницу.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля.

Однако в СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОБСЕ патруль взрыв АТО ОРЛО
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