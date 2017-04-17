Боевики ОРДО продолжают нарушать Минские договоренности - СЦКК

В Авдеевке обстреляли 6 жилых домов.

Террористы ОРДО сегодня применили 2 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия vk/club_donbasskih

Украинская сторонаконстатирует множественные нарушения боевиками ОРДО Минских соглашений и обстрелы населенных пунктов вдоль лини разграничения, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Обострение обстановки наблюдается в районе населенного пункта Авдеевка. В течение суток противником применены 2 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в г. Авдеевка, в результате обстрелов, повреждено, как минимум, 6 жилых домов по улице Тургенева, в одном из зданий разрушена крыша.

"Подобные преступления НЗФ ОРДО очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях относительно дальнейшего обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в релизе.

Напомним, что 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.