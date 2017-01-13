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Боевики ОРДО формируют новые боевые группы и перебрасывают технику к линии разграничения - ИС

13 января в 13:09

В подразделениях оккупантов проводятся проверки материально-технического обеспечения и боеготовности личного состава.

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Боевики "ДНР" формируют новые подразделения и проводят учет материально-технических средств
vk.com/strelkov_info
Боевики "ДНР" активизировались на неподконтрольных Украине территориях, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В Будённовском районе Донецка отмечается активное движение транспорта оккупантов к линии разграничения. В сторону Кольцевой дороги переброшены до 15 тентованных грузовиков с живой силой и боеприпасами, а также ББМ (четыре единицы БМП-2).", - написал он на своей странице в Facebook.

В районе Горловки оккупанты формируют новую мобильную огневую группу. Из Енакиево на Горловку перебросили три грузовика с минометами калибра 120 мм, а также три единицы МТ-ЛБ и два автокунга.

Командиры бригад так называемого "1-м АК ДНР" получили приказ провести проверки боеготовности резервных тактических групп и доложить об их результатах командованию.

"Кроме того, дано указание продолжить накопление МТС (материально-технических средств) для обеспечения действий этих групп и организовать "особый учёт и контроль" за ними", - добавил Тымчук.

Ряд командиров боевиков остался недоволен решением о проведении проверки наличия и условий хранения НЗ, так как в случае недостачи он должен быть пополнен из текущего довольствия.

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Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги оккупация проверка Донбасс ДНР
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