Боевики ОРДЛО устроили перестрелку с российскими военными, ранены 20 человек - разведка

Раненные доставлены в районную больницу Новоазовска, двое из них в тяжелом состоянии.

Оккупанты развернули в Новоазовске новые блокпосты для проверки гражданских и военных лиц vk.com/donetskhd

9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты и российские наемники подразделения спецназа Вооруженных сил Российской Федерации устроили перестрелку в субботу, 14 января, сообщают в пресс-службе Главного Управления Разведки Министерства обороны Украины.

"Вследствие конфликта были травмированы 20 человек (двое в тяжелом состоянии) из состава 9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты, которые доставлены в районную больницу Новоазовска", - говорится в сообщении пресс-службы ГУР МОУ.

По словам разведчиков, среди боевиков из числа местного населения продолжаются случаи дезертирства. Они не хотят выполнять приказы российского командования об обстреле мирного местного населения.

"15 января двое военнослужащих из состава артиллерийского подразделения 7-ой отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ оставили передовые позиции и находятся в розыске, который проводят так называемые "министерства государственной безопасности" оккупационных властей", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, для усиления военной дисциплины в 9-й отдельный мотострелковый полк морской пехоты в Новоазовске направлено подразделение войск спецназа из состава 1 АК (Донецк) ВС РФ.

"Данным подразделением на территории Новоазовского района установлены блокпосты, на которых осуществляется проверка военных и гражданских лиц", - отмечают разведчики.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

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