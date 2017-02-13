Боевики ОРДЛО удерживают 109 пленных украинцев - Геращенко

Среди заложников военные и гражданские.

Боевики "ДНР" и "ЛНР" удерживают 109 пленных украинцев Андрей Товстыженко, ZN.UA

террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" остаются 109 украинцев, заявила представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко."Для гуманитарной группы, где я работаю, представляю Украину, ключевым остается вопрос освобождения заложников. На сегодняшний день мы имеем 109 граждан Украины, которые есть в списках Службы безопасности Украины", - сказала Геращенко, передает УНИАН

Она также добавила, что среди заложников на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и военные, и гражданские.



При этом Геращенко отметила, что боевики ОРДЛО подтвердили 47 человек из этого списка.

"Мы владеем информацией о местонахождении еще нескольких людей из этого списка. Вот из 109 они 47 подтверждают, а мы знаем о местонахождении еще около 15 человек", - подчеркнула она.

В списке пропавших без вести на сегодняшний день 485 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.

Подробнее о ситуации с заложниками читайте в материале Валентины Самар "На свет" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".