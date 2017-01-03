Боевики ОРДЛО самовольно покидают позиции и терроризируют жителей - разведка

Жесткие меры, предпринятые российским командованием, не действуют. Оккупанты продолжают пьянствовать, бесчинствовать и массово покидать передовые позиции.

В новогодние праздники российские оккупанты пьянствуют и самовольно покидают посты vk.com/strelkov_info

Несмотря на жесткие запреты командования российских оккупационных войск, в период новогодних праздников резко возросло количество случаев самовольного оставлениямест службы, нарушения ими военной дисциплины, пьянства и чинимых в отношении местного населения бесчинств, сообщают в пресс-службе Главного Управления Разведки Министерства обороны Украины.

"1 и 2 января этого года по указанию командира 2 АК (Луганск) ВС РФ проведен сбор по тревоге с построением личного состава в подразделениях 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадеевка) и 7-ой отдельной мотострелковой бригады (Брянка) с целью наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в Новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах", - говорится в сообщении.

По данным разведчиков, 2 января военнослужащий 100-ой отдельной мотострелковой бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ спровоцировал конфликт на бытовой почве и взорвал гранату. Ранения получили четыре человека, сам оккупант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в отношениях между личным составом подразделений боевиков террористической организации "ЛНР", который выполняет задачи на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск растет напряженность из-за увольнения "задним числом" военнослужащих, которые погибли во время ведения боевых действий.

Ранее в ГУР сообщили, что командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает скрывать потери кадровых российских военных в Донбассе. Для перевозки убитых российских военных используются так называемые "гумконвои".

В среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".