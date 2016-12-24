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Боевики ОРДЛО нарушили рождественское перемирие

24 декабря в 14:21

Обстрелы велись на луганском и мариупольском направлениях.

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Боевики ОРДЛО четыре раза нарушили перемирие в зоне АТО
vk/club_donbasskih

Сегодня, 24 декабря, боевики четыре раза открывали огонь по позициям сил АТО после введения режима прекращения огня, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"По состоянию на 11:00 сегодня противник эту договоренность нарушил. Он совершил четыре обстрела на луганском и мариупольском направлениях", - сказал Лысенко.

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Сегодня утром в СЦКК подтвердили введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня в зоне АТО, начиная с 00.00 24 декабря 2016 года.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО Мариуполь обстрел Луганск
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