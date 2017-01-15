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Боевики ОРДЛО грабят людей, угрожая оружием - разведка

15 января в 13:46

В результате действий оккупантов один человек погиб, еще трое получили ранения.

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Командование заставляет боевиков делать селфи прямо в окопах
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Боевики ОРДЛО и российские оккупанты продолжают терроризировать население неподконтрольных Украине территорий, сообщают в пресс-службе Главного Управления Разведки Министерства обороны Украины.

"В зоне ответственности 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадеевка) 2-го (Луганск) АК ВС РФ военнослужащие убили гражданское лицо, еще одного местного жителя ранили. В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного военнослужащим 6-го ОМСП, травмирована женщина с дочерью", - говорится в сообщении пресс-службы ГУР МОУ.

Также, по словам разведчиков, в Луганске двое оккупантов, угрожая оружием, ограбили местного жителя и уехали на его автомобиле.

"Систематические случаи самовольного оставления позиций военнослужащими вынуждают командование российских оккупационных войск требовать подтверждения нахождения военнослужащих на местах несения службы. Личному составу 9-го штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК ВС РФ приказано делать фотографии, кторые подтверждают несение ими службы в окопах на передовых рубежах", - отмечают разведчики.

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Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги оккупация Украина жители Донбасс
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