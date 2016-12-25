Боевики ОРДЛО 39 раз нарушили перемирие

По Луганскому вели огонь из 82 миллиметровых минометов.
За минувшие сутки, 24 декабря, боевики ОРДЛО продолжили нарушать Минские договоренности, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"На мариупольском направлении были обстреляны наши позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дважды были совершены обстрелы, по одной мине калибра 120 миллиметров, в районе Талаковки. По Широкино огонь вел снайпер.
На донецком направлении украинские позиции были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому вели огонь 82 миллиметровые минометы. На луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В целом в течение прошлых суток зафиксировано 39 обстрелов наших позиций.
Как сообщалось, 23 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что он рассчитывает на соблюдение режима прекращения огня в Донбассе в полном объеме и на постоянной основе. Глава государства призвал Кремль обеспечить соблюдения режима тишины террористами и освободить всех заложников.
Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
В то же время, в штабе антитеррорической операции скептически оценили шансы на соблюдение российскиими террористами анонсированного перемирия.ZN.UA