Топ Новости
<
>

Боевики обстреляли Зайцево из миномета 120-го калибра, а из гранатометов вели огонь по Майорску

21 сентября в 07:44

У Старогнатовки Боевики обстреливали позиции сил АТО из БМП.

1АТО1
Пролеты вражеских БПЛА не были зафиксированы
Госпогранслужба Украины
Незаконные вооруженные формирования за вторник, 20 сентября, 13 раз обстреляли позиции сил АТО, сообщает утром в среду пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении зафиксировано пять нарушений "режима тишины". Боевики вели огонь из БМП по Луганскому и Зайцево. Также, боевики обстреляли Зайцево из миномета 120-го калибра, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по Майорску, Луганскому и Зайцево.

На мариупольском направлении зафиксировано восемь нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Старогнатовки и Павлополя боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Боевики обстреливали из БМП позиции сил АТО у Старогнатовки.

В зоне проведения АТО за вторник не были зафиксированы пролеты БПЛА. 

Читайте также: Статус участника боевых действий получили около 180 тысяч бойцов

Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги боевики АТО БПЛА Марьинка
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.86
Последние новости