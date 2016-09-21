Боевики обстреляли Зайцево из миномета 120-го калибра, а из гранатометов вели огонь по Майорску

У Старогнатовки Боевики обстреливали позиции сил АТО из БМП.
На донецком направлении зафиксировано пять нарушений "режима тишины". Боевики вели огонь из БМП по Луганскому и Зайцево. Также, боевики обстреляли Зайцево из миномета 120-го калибра, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по Майорску, Луганскому и Зайцево.
На мариупольском направлении зафиксировано восемь нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Старогнатовки и Павлополя боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Боевики обстреливали из БМП позиции сил АТО у Старогнатовки.
В зоне проведения АТО за вторник не были зафиксированы пролеты БПЛА.
Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.ZN.UA