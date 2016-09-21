Боевики обстреляли Зайцево из миномета 120-го калибра, а из гранатометов вели огонь по Майорску

У Старогнатовки Боевики обстреливали позиции сил АТО из БМП.

Пролеты вражеских БПЛА не были зафиксированы Госпогранслужба Украины

Незаконные вооруженные формирования за вторник, 20 сентября, 13 раз обстреляли позиции сил АТО, сообщает утром в среду пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении зафиксировано пять нарушений "режима тишины". Боевики вели огонь из БМП по Луганскому и Зайцево. Также, боевики обстреляли Зайцево из миномета 120-го калибра, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по Майорску, Луганскому и Зайцево.

На мариупольском направлении зафиксировано восемь нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Старогнатовки и Павлополя боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Боевики обстреливали из БМП позиции сил АТО у Старогнатовки.

В зоне проведения АТО за вторник не были зафиксированы пролеты БПЛА.

Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.