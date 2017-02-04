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Боевики обстреляли восстанавливающих электроснабжение Авдеевки электриков

4 февраля в 16:47

Восстановить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня.

Авдеевка1
Боевики обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали электроснабжение Авдеевки
Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Боевики террористической организации "ДНР" обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали линии электропередач для Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку. - Об этом проинформировал президента вице-премьер Геннадий Зубко. Восстановить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня", - написал Цеголко в Facebook сегодня, 4 февраля.

Он также отметил, что о случившемся проинформированы ОБСЕ и международные партнеры.

"Украина требует от России немедленно прекратить огонь", - добавил Цеголко.

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Ранее сообщалось, что российская сторона СЦКК предоставила письменное подтверждение о прекращении огня и специалисты вышли на участок порыва линий электропередач в Авдеевке.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Авдеевка обстрел
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