Боевики обстреляли восстанавливающих электроснабжение Авдеевки электриков

Восстановить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня.
"Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку. - Об этом проинформировал президента вице-премьер Геннадий Зубко. Восстановить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня", - написал Цеголко в Facebook сегодня, 4 февраля.
Он также отметил, что о случившемся проинформированы ОБСЕ и международные партнеры.
"Украина требует от России немедленно прекратить огонь", - добавил Цеголко.
Ранее сообщалось, что российская сторона СЦКК предоставила письменное подтверждение о прекращении огня и специалисты вышли на участок порыва линий электропередач в Авдеевке.ZN.UA