Боевики обстреляли восстанавливающих электроснабжение Авдеевки электриков

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Восстановить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня.

Боевики обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали электроснабжение Авдеевки Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Боевики террористической организации "ДНР", которые восстанавливали линии электропередач для Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку. - Об этом проинформировал президента вице-премьер Геннадий Зубко. Восстановить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня", - написал Цеголко в Facebook сегодня, 4 февраля.

Он также отметил, что о случившемся проинформированы ОБСЕ и международные партнеры.

"Украина требует от России немедленно прекратить огонь", - добавил Цеголко.

Ранее сообщалось, что российская сторона СЦКК предоставила письменное подтверждение о прекращении огня и специалисты вышли на участок порыва линий электропередач в Авдеевке.