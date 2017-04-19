Боевики обстреляли Водяное из зенитных установок и БМП

Двое украинских военных ранены.

Террористы донимали морпехов в Водяном обстрелами из зениток, пулеметов и БМП

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 18 апреля, 35 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается напряженной, но контролируемой украинскими военными.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. Здесь боевики огнем минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов накрыли опорные пункты бойцов ВСУ вблизи Красногоровки. По позициям украинских военных в районах Водяного и Гнутового оккупанты били из гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и вооружения БМП. Кроме того, морпехи под Водяным попали под вражеский обстрел из зенитной установки ЗУ-23-2. А опорные пункты сил АТО вблизи Старогнатовки, Талаковки и Широкино – под гранатометный огонь. В Чермалыке и Павлополе оккупанты использовали пулеметы крупных калибров. В Новотроицком и Николаевке активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении позиции бойцов ВСУ вблизи Авдеевки, Каменки и Зайцево оккупанты атаковали из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. А по защитникам Песков и Опытного били из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении боевики из автоматических гранатометов, минометов калибра 120 мм и 82 мм вели огонь по Катериновке. По позициям украинских военных вблизи Крымского работал вражеский миномет калибра 82 мм, а Станица Луганская и Сизое попали под обстрел из стрелкового оружия.

Как сообщалось ранее, накануне боевики 18 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы активно применяли минометы на всех направлениях вдоль линии разграничения.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.