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Боевики обстреляли украинские позиции под Авдеевкой из "Градов" и предприняли новую попытку штурма

1 февраля в 09:15

В данный момент бой за Авдеевку продолжается.

Авдеевка
Боевики не оставляют попыток выбить ВСУ с позиций под Авдеевкой
Facebook/Bogdan Taranin
В ночь на 1 февраля российско-террористические войска продолжили обстрелы украинских позиций у Авдеевки, используя системы залпового огня "Град" и артиллерию калибра 152 мм, а также осуществили еще одну провальную попытку штурма, сообщают в штабе АТО.

"Сегодня силы российско-оккупационных войск продолжили обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки. Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Ночью оккупанты предприняли попытку штурма наших позиций. Атака провалилась. Враг отступил", - указывается в сообщении пресс-центра штаба.

Отмечается, что в семь утра противник предпринял новую попытку штурма силами группы около 30 человек.

"В семь часов российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек осуществили очередную попытку штур ма. Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется", - говорится в сообщении.

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Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле данного населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов боевиов нарушено тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод. В ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение, утром началась эвакуация. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Авдеевка обстрел штурм
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