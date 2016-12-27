Боевики обстреляли украинские позиции на мариупольском направлении из танков

Также зафиксированы вражеские обстрелы из 122-мм артиллерии и вооружения БМП.

На донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому vk/club_donbasskih

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций - всего произошло 37 обстрелов, сообщает пресс-центр АТО во вторник, 27 декабря.

На мариупольском направлении по Широкиному трижды вели огонь танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-мм артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкиному. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Широкиному, Марьинке, Павлополю и Водяному. "С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкиного", - говорится в сообщении.

На донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцевому и Луганскому.

На луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.

Как сообщалось, 23 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что он рассчитывает на соблюдение режима прекращения огня в Донбассе в полном объеме и на постоянной основе. Глава государства призвал Кремль обеспечить соблюдения режима тишины террористами и освободить всех заложников.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".