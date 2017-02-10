Боевики обстреляли силы АТО под Авдеевкой

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Террористы продолжают нарушать режим прекращения огня.

Террористы "ДНР" обстреляли силы АТО под Авдеевкой vk.com/donetskhd

Боевики террористической организации "ДНР" в очередной раз обстреляли позиции украинских военных, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Вот так российско-оккупационные войска соблюдают режим "тишины", - говорится в сообщении.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась 29 января, когда боевики начали массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских террористов было нарушено тепло- и энергоснабжение города, а в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".