Боевики обстреляли школу в жилом районе Марьинки

В школе обучается более 150 детей.

Боевики открыли огонь по жилому кварталу в районе проспекта Дружбы Пресс-служба МВД

Российско-террористические войска в ночь на 4 сентября обстреляли школу в жилом районе Марьинки.

"Утром в полицию поступило сообщение о том, что с 21.00 до 01.00 под огонь террористов попала школа №2. Учебное заведение, где обучаются более 150 детей, получило повреждение", - сообщает пресс-служба местной полиции.

Боевики открыли огонь по жилому кварталу в районе проспекта Дружбы, где расположена школа, около 00.30.Осколками были повреждены окна со стороны главного входа в школу

"В момент обстрела на территории учебного заведения находился охранник", - отмечают в полиции.

По данному факту силовики открыли уголовное производство по статье "Террористический акт".

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.