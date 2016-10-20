Боевики обстреляли пропускной пункт "Марьинка"

Огонь велся из населенного пункта Александровка, расположенного на подконтрольной террористам территории.

КПВВ "Марьинка" оказался под обстрелом Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска совершили пулеметный обстрел КПВВ "Марьинка".

"19 октября, когда на КПВВ "Марьинка" пропускные операции уже завершились, российско-террористические войска осуществили пулеметный обстрел контрольного поста. Огонь по позициям пограничников они вели из населенного пункта Александровка на временно неподконтрольной территории", - сообщили в Госпогранслужбе.

Никто из украинских защитников не пострадал, пограничники в ответ огонь не открывали.

Тем временем, во время встречи "нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, Участники встречи "Нормандской четверки" предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.