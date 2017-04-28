Боевики обстреляли позиции ВСУ 52 раза за последние сутки

Трое украинских военных получили ранения.

Обстрелы продолжаются на всех направлениях Пресс-центр АТО/Facebook

За последние сутки боевики обстреляли позиции украинских военных 52 раза. Трое украинских военнослужащих получили ранения.

На мариупольском направлении украинские позиции в районе Водяного обстреливались из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Гнутового боевики стреляли из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия, а возле Марьинки из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем. По украинским позициям возле Новотроицкого стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Широкиного из вооружения БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Красногоровка боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктам вблизи Новоселовки – из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя и Марьинки действовали снайперы боевиков.

На донецком направлении боевики стреляли возле Авдеевки из артиллерии калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские позиции вблизи Мироновского обстреливались из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. Возле Зайцевого и Каменки боевики применили 82-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а возле Верхнеторецкого - вооружения БМП и пулеметы крупных калибров. По украинским позициям возле Песков боевики стреляли из противотанковых гранатометов.

На луганском направлении возле Крымского боевики стреляли из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские позиции возле Катериновки обстреливали из 82-миллиметровых минометов и гранатометов. Возле Станицы Луганской и Сизого боевики стреляли из гранатометов разных систем, а возле Валуйского из стрелкового оружия.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.