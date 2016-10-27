Боевики обстреляли позиции сил АТО в Широкино и Водяном из ствольной артиллерии

В Майорске и Новгородском оккупанты применили зенитные установки, гранатометы, пулеметы, огонь БМП.

Наибольшее количество нарушений "режима тишины" зафиксировано на мариупольском направлении Facebook/Gennadiy Dubovoy

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 72 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Наибольшее количество нарушений "режима тишины" зафиксировано на мариупольском направлении- 43 обстрела Из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреляли Гнутово, Талаковку, Гранитное, Старогнатовку. В районе Красногоровки и Павлополя НВФ использовали минометы калибра 82мм, пулеметы, гранатометы и вооружения танка. Возле Марьинки и Тарамчука по позициям ВСУ вели огонь из минометов 120 калибра, БМП, а также были задействованы снайперы. Широкино и Водяное обстреливались из ствольной артиллерии калибров 122мм и 152мм.

На донецком направлении зафиксировано 14 случаев нарушения режима прекращения огня.

"В Майорске и Новгородском во время обстрелов оккупанты применили зенитные установки, гранатометы, пулеметы, огонь БМП, а в районах обороны украинских позиций у Зайцево, шахты Бытовка и Авдеевки - минометы 82 и 120 калибров, остальной арсенал оружия противника меньшего калибра", - информирует пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении зафиксировано 15 провокаций против сил АТО. Возле Трехизбенки, Крымского, Золотого, балке Кошарной, Новоалександровки и Троицкого велся огонь из пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия, а в Новозвановке , кроме этого оружия, обстрелы усиливались минометами 82 калибра.