Боевики обстреляли позиции сил АТО в Широкино и Водяном из ствольной артиллерии

В Майорске и Новгородском оккупанты применили зенитные установки, гранатометы, пулеметы, огонь БМП.
Наибольшее количество нарушений "режима тишины" зафиксировано на мариупольском направлении- 43 обстрела Из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреляли Гнутово, Талаковку, Гранитное, Старогнатовку. В районе Красногоровки и Павлополя НВФ использовали минометы калибра 82мм, пулеметы, гранатометы и вооружения танка. Возле Марьинки и Тарамчука по позициям ВСУ вели огонь из минометов 120 калибра, БМП, а также были задействованы снайперы. Широкино и Водяное обстреливались из ствольной артиллерии калибров 122мм и 152мм.
На донецком направлении зафиксировано 14 случаев нарушения режима прекращения огня.
"В Майорске и Новгородском во время обстрелов оккупанты применили зенитные установки, гранатометы, пулеметы, огонь БМП, а в районах обороны украинских позиций у Зайцево, шахты Бытовка и Авдеевки - минометы 82 и 120 калибров, остальной арсенал оружия противника меньшего калибра", - информирует пресс-центр штаба АТО.
На луганском направлении зафиксировано 15 провокаций против сил АТО. Возле Трехизбенки, Крымского, Золотого, балке Кошарной, Новоалександровки и Троицкого велся огонь из пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия, а в Новозвановке , кроме этого оружия, обстрелы усиливались минометами 82 калибра.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA