Боевики обстреляли позиции сил АТО в Новозвановке из 152-мм ствольной артиллерии

Террористы также продолжают вести огонь из тяжелого вооружения по Авдеевки, Широкино и Водяному.

Боевики не прекращают обстрелы vk.com/strelkov_info

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 13 октября, 25 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении - 14 обстрелов.

"Нарушение "режим тишины" противник открывал огонь в районах Талаковка, Марьинки и Богдановка из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, а по Широкино и Водяному - из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122мм", - говорится в сообщении штаба на официальной странице в Facebook.

На луганском направлении боевики 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

"Вооруженные провокации состоялись в районах Новоалександровки и Станицы Луганской. Кроме стрелкового оружия и гранатометов здесь боевики применили снайперский огонь. Украинский позиции в Новозвановке подверглись вражеским обстрелам со ствольной артиллерии 152 калибра", - добавляют в штабе.

В тоже время на донецком направлении зафиксирован один обстрел. В Авдеевке террористы применили пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие, а также 82-мм и 120-мм минометы.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.