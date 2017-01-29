Боевики обстреляли оккупированный ими город в Луганской области - разведка

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В разведке считают, что враг пытается спровоцировать силы АТО.

Боевики обстреляли захваченный ими город. vk.com/donetskhd

Пророссийские террористы из тяжелого вооружения обстреляли город Брянка в Луганской области, который находится под их контролем.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

"27 января с огневых позиций в н.п. Кадиевка противником осуществлен артиллерийский обстрел окрестности н.п. Брянка", - говорится в сообщении.

В украинской разведке заявляют, что враг продолжает провоцировать ВСУ, чтобы обвинить силы АТО в нарушении режима прекращения огня.

Также в ГУР сообщают, что в ОРДЛО продолжаются случаи дизертирства боевиков, которые не хотят принимать участие в столкновениях с украинской армией. В частности, трое российских военных убили своего офицера, убегая с боевых позиций.

"28 января три военнослужащих 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ с оружием самовольно оставили боевые позиции и расстреляли российского офицера, который пытался им помешать. Сейчас командование полка организовало поиск дезертиров, а убийство офицера в докладе командованию корпуса трактовало как потерю во время обстрела передовых позиций силами АТО", - сообщают в ГУР.

Тем временем, в штабе АТО сообщают, что терористи штурмуют промзону Авдеевки. Есть потери с обеих сторон. Обстановка в районе остается напряженной. Враг не прекращает штурм.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.