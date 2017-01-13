Боевики обстреляли Новозвановку из артиллерии, гранатометов и минометов

Трое украинских военных получили ранения.
На мариупольском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских военных в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. В Талаковке огонь вела вражеская БТР. Также в Талаковке и Широкино работал вражеский снайпер.
На луганском направлении боевики из артиллерии калибра 152 мм накрыли огнем Калиново-Попасную и Новозвановку. Новозвановку обстреливали также из артиллерии калибра 122 мм. Из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли Золотое, Сентяновку, Новозвановку и Крымское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку и Новоалександровку.
На донецком направлении из минометов калибра 120 и 82 мм оккупанты обстреливали Луганское, Троицкое и Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции бойцов ВСУ в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому вела огонь вражеская БМП.
Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.
Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA